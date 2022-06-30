وحسم اليوناني المواجهة في ساعتين و6 دقائق بنتيجة 6-2 و6-3 و7-5.

وضرب تسيتسيباس موعداً في الدور الثالث مع الأسترالي نيك كيريوس، المصنف 40 عالمياً، الفائز على الصربي فيليب كراييونوفيتش، المصنف 26 في البطولة، بنتيجة 6-2 و6-3 و6-1.

وفي باقي المواجهات، فاز الفرنسي ريشارد غاسكيه على الأميركي ماكنزي مكدونالد 6-3 و3-6 و6-4 و6-3 ليواجه الفرنسي في الدور القادم الهولندي بوتيك فان دي سانسخوب الفائز على الفنلندي إميل روسوفووري 3-6 و6-1 و6-4 و6-4.

وانتصر التشيلي كريستيان غارين، المصنف 43 عالمياً، على هوغو غرونيه بنتيجة 6-3 و6-1 و6-1.

وغادر الكندي دينيس شابوفالوف، المصنف 16 عالمياً، البطولة المقامة على الأراضي العشبية بعد أن انهزم أمام الأميركي براندون ناكاشيما، المصنف 56 عالمياً، 6-2 و4-6 و6-1 و7-6 (8-6).