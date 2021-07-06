وضربت بليشكوفا (29 عاماً) موعداً في نصف النهائي مع إحدى الأستراليتين آشلي بارتي الأولى أو أيلا تومليانوفيتش الـ75 واللتين تلتقيان لاحقا.

وفكت بليشكوفا، المصنفة أولى عالمياً سابقاً، النحس الذي لازمها في ثمن نهائي البطولة الإنكليزية في العامين الأخيرين، وبلغت دور الأربعة للمرة الثالثة في الرابعة في البطولات الأربع الكبرى بعد استراليا المفتوحة عام 2019 وفرنسا المفتوحة عام 2017 وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2016 عندما بلغت المباراة النهائية وخسرت أمام الألمانية أنجيليك كيربر.

وضربت بليشكوفا (29 عاما) موعداً في نصف النهائي بعد غد الخميس مع البيلاروسية فيكتوريا سابالينكا التي تغلبت على التونسية أنس جابر بمجموعتين دون رد.

وعلقت بليشكوفا على تأهلها قائلة "على الرغم من النتيجة، لم تكن مباراة سهلة!".

وأضافت "أنا سعيدة جدا لبلوغ أول نصف نهائي لي في ويمبلدون. لقد عملت بجد للعب في هذا الملعب رقم 1".

وتابعت "إنني أتحسن مع كل مباراة. اليوم شعرت أنني بحالة جيدة وكل شيء يسير على ما يرام".