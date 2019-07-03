لم تجد التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة ثالثة صعوبة تذكر في حجز بطاقتها إلى الدور الثالث للموسم الثاني توالياً، وذلك بفوزها على صاحبة ذهبية فردي السيدات في أولمبياد ريو 2016 البورتوريكية مونيكا بويغ 6-صفر و6-4.

واحتاجت وصيفة بطلة أميركا المفتوحة لعام 2016 إلى ساعة للتخلص من بويغ، خلافاً لمباراتها في الدور الأول مع الصينية جو لين حيث عانت لحسمها 6-2 و7-6 (7-4) بحسب ما أقرت بالقول "أعتقد أنني قدمت اليوم أداء أفضل من الدور الأول بالتأكيد. واجهت بعض المشاكل في نهايتها لكني أعتقد أنه أمر طبيعي".

وتلتقي بليشكوفا في الدور الثالث التايوانية سو-واي هسيه الثامنة والعشرين التي تغلبت بدورها على البلجيكية كيرستن فليبكنز 7-6 (7-3) و6-3.

الحظ يسعف سفيتولينا

ولعب الحظ دوراً كبيراً في تأهل الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الثامنة إلى الدور الثالث، إذ كانت في طريقها لتوديع البطولة بعدما خسرت المجموعة الأولى 5-7 ثم تخلفت في الثانية 4-5 قبل أن تتعرض منافستها الروسية مارغاريتا غاسباريان للإصابة وهي على بعد نقطتين فقط من التأهل.

واضطرت غاسباريان التي خضعت لثلاث عمليات جراحية في ركبتها خلال مسيرتها، الى الانسحاب بعد تعرضها لتقلص عضلي.

وعلقت سفيتولينا على الطريقة التي تأهلت بها الى الدور الثالث للمرة الثانية فقط في ويمبلدون من أصل سبع مشاركات، بالقول "شعرت بالصدمة بعض الشيء، ليس بالشيء الجميل أن تنال ذلك (التأهل) عندما يتعرض أحد لإصابة بهذه الطريقة... إنه أمر مؤسف حقا بالنسبة لها".

وتلتقي سفيتولينا التي لم يسبق لها الذهاب أبعد من ربع النهائي في الغراند سلام (مرتان في أستراليا المفتوحة ومثلهما في رولان غاروس)، في مواجهتها المقبلة مع اليونانية ماريا ساكاري.

وسيكون الدور الثالث على موعد مع مواجهة مثيرة بين الرومانية سيمونا هاليب السابعة والبيلاروسية فيكتوريا أزارنكا، وذلك بعد أن نجحت الأولى في الخروج منتصرة بصعوبة من أول مواجهة له ضد مواطنة لها في بطولات الغراند سلام بفوزها على ميخاييلا بوزارنيسكو 6-3 و4-6 و6-2، فيما تغلبت الثانية بسهولة على الأسترالية أيلا تومليانوفيتش 6-2 و6-صفر.

وستكون مباراة الدور الثالث المواجهة الخامسة بين هاليب، بطلة فرنسا المفتوحة لعام 2018، وأزارنكا، بطلة أستراليا المفتوحة لعامي 2012 و2013.

وبعد أن خسرت المباراتين الأوليين عامي 2012 في ثمن نهائي دورتي قطر ولينتس، خرجت هاليب منتصرة من المواجهتين الأخيرتين مع أزارنكا في ربع نهائي فلاشينغ ميدوز عام 2015 وثمن نهائي ويمبلدون بالذات عام 2017.

