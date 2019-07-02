العربية
English
Français
كوبا أمريكا 2019
ويمبلدون

بطولة ويمبلدون: فيدرر يخسر مجموعة ويبلغ الدور الثاني

من قبل

تخطّى السويسري روجيه فيدرر الفائز ببطولة ويمبلدون 8 مرات، خسارته المجموعة الأولى أمام الجنوب إفريقي المغمور لويد هاريس قبل أن يخرج فائزا عليه 3-6 و6-1 و6-2 و6-2 في الدور الأول من البطولة الإنكليزية لكرة المضرب، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في الغراند سلام الثلاثاء.

AFP


واحتاج فيدرر إلى بعض الوقت لدخول أجواء المباراة قبل أن يعاني منافسه من تشنّجات في ربلة الساق في منتصف المباراة.

واعترف فيدرر بالصعوبة التي واجهها في بداية المباراة بقوله "لقد عانيت في مطلع المباراة، شعرت بأن ساقي متجمدتان وأن الكرة لا تذهب إلى حيث أشاء".

وتابع "كان يرسل بقوة وكانت الأمور تسير بسرعة. شعرت بالتوتر على مدى مجموعة ونصف وبالتالي احتجت إلى مضاعفة جهودي. لقد لعب لويد مباراة جيدة".

ويسعى فيدرر إلى إحراز لقبه الحادي والعشرين الكبير وتعتبر ويمبلدون البطولة المفضلة لديه.

ويلتقي فيدرر في الدور الثاني مع البريطاني جاي كلارك الفائز على الأميركي نوا روبن 4-6 و7-5 و6-4 و6-4.
 

تقارير إخبارية روجيه فيدرر
السابق بداية جيدة لبارتي وكيربر في بط
اقرأ
بداية جيدة لبارتي وكيربر في بطولة ويمبلدون
التالي نادال يضرب موعداً مع كيريوس في
اقرأ
نادال يضرب موعداً مع كيريوس في ثاني أدوار ويمبلدون
-

آخر الفيديوهات