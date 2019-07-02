بطولة ويمبلدون: فيدرر يخسر مجموعة ويبلغ الدور الثاني



واحتاج فيدرر إلى بعض الوقت لدخول أجواء المباراة قبل أن يعاني منافسه من تشنّجات في ربلة الساق في منتصف المباراة.

واعترف فيدرر بالصعوبة التي واجهها في بداية المباراة بقوله "لقد عانيت في مطلع المباراة، شعرت بأن ساقي متجمدتان وأن الكرة لا تذهب إلى حيث أشاء".

وتابع "كان يرسل بقوة وكانت الأمور تسير بسرعة. شعرت بالتوتر على مدى مجموعة ونصف وبالتالي احتجت إلى مضاعفة جهودي. لقد لعب لويد مباراة جيدة".

ويسعى فيدرر إلى إحراز لقبه الحادي والعشرين الكبير وتعتبر ويمبلدون البطولة المفضلة لديه.

ويلتقي فيدرر في الدور الثاني مع البريطاني جاي كلارك الفائز على الأميركي نوا روبن 4-6 و7-5 و6-4 و6-4.

