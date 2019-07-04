

ويبحث فيدرر، المتوج 8 مرات في ويمبلدون، عن لقبه الحادي والعشرين في البطولات الأربع الكبرى ليعزز رقمه القياسي.

وضرب فيدرر 46 كرة فائزة في مواجهة اللاعب المصنف 169 عالميا. ويلتقي فيدرر في الدور المقبل لوكا بوي الفائز على مواطنه غريغوار بارير 6-1 و7-6 (7-0) و6-4.

وقال فيدرر "الخزان (الطاقة) مليء، أصل إلى هنا مع ثقة هاله" حيث أحرز لقبه العاشر، "الأسبوع الأول جيد حتى الآن".

وحسم فيدرر المجموعة الأولى في 28 دقيقة، لكنه واجه مقاومة من صاحب الأرض في الثانية امتدت حتى الشوط الفاصل "تاي بريك". وفي الثالثة، حسم السويسري المواجهة بسرعة.

وأضاف فيدرر أن مباراته لم تكن كاملة "عانيت قليلا من الخط الخلفي... لقد ساعدني قليلا من خلال ارتكاب بعض الأخطاء".

وبعد خوضه نصف نهائي العام الماضي ضد الجنوب إفريقي كيفن أندرسون على مدى 6 ساعات، خرج الأميركي جون إيسنر المصنف تاسعا أمام الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكين 4-6 و7-6 (7-3) و6-4 و1-6 و4-6. كما ودّع الكرواتي مارين تشيليتش وصيف 2017 والمصنف الثالث عشر أمام البرتغالي جواو سوزا 4-6 و4-6 و4-6.

وتأهل لذات الدور كل من الياباني كي نشيكوري بفوزه على البريطاني كامرون نوري 6-4 و6-4 و6-0 والأرجنتيني دييغو شفارتسمان على الألماني دومينيك كوبفر 6-0 و6-3 و7-5 والإيطالي فابيو فونيني على المجري مارتون فوكسيفيكس 6-7 (6-8) و6-4 و7-6 (7-3) و2-6 و6-3.