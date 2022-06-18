وقالت المصنفة أولى عالميا سابقًا عبر حسابها على تويتر "وتر أخيل لم يتعاف جيدًا لذا أراكم المرة المقبلة".

ورغم أنها لم تذكر في التغريدة غيابها عن ويمبلدون بالذات، إلا أن حساب البطولة ردّ على تغريدتها "نتمنى لك التعافي السريع"، علمًا أنها أشارت عبر حسابها على إنستغرام إلى "ها هي أحلامي على العشب تنتهي".

قبل ثلاثة أسابيع، ألمحت أوساكا، المصنفة 43 عالميًا راهنًا، إلى أنها متردّدة في المشاركة في ويمبلدون بعد قرار رابطة المحترفات "دبليو تي ايه" تعليق توزيع نقاط التصنيف في البطولة ردًا على قرار المنظّمين غير المرحّب به بمنع اللاعبين الروس والبيلاروس من المشاركة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

قالت بعد خروجها من الدور الأول في بطولة رولان غاروس "لدي انطباع بأنني إذا لعبت في ويمبلدون من دون احتساب النقاط، فسيكون ذلك بمثابة مشاركة استعراضية (...) لم أتخذ قراري حتى الآن، لكني أميل أكثر نحو عدم اللعب في ظل الظروف الحالية، لكن هذا يمكن أن يتغيّر".

عانت اليابانية من مشكلة في وتر أخيل لأول مرة في مباراتها الافتتاحية في دورة مدريد، أجبرتها على الانسحاب من دورة روما قبل أن تشارك في رولان غاروس.