بدأ الصربي نوفاك دجوكوفيتش حامل اللقب حملته في بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى بنجاح بفوزه على الألماني فيليب كولشرايبر 6-3 و7-5 و6-3 اليوم الاثنين.

المصنف أول على العالم وفي البطولة، واجه بعض الصعوبات في المجموعتين الأوليين حيث خسر إرساله في كل منها مرة في البداية.

ويتطلع دجوكوفيتش للقب خامس في ويمبلدون وسادس عشر كبير في مسيرته وهو سيواجه الأميركي دنيس كودلا من أجل مقعد في دور الـ32.

ونجح دجوكوفيتش الساعي إلى إحراز لقبه الخامس في ويمبلدون والسادس عشر الكبير في مسيرته، في تخطي كسرين لإرساله في مطلع المجموعتين الأولى والثانية بالإضافة إلى سقوط قوي على الأرضية العشبية لكي يتفوق على منافسه الألماني المخضرم (35 عاما).

وكان دجوكوفيتش توج بطلا لويمبلدون العام الماضي قيل ان يضيف اليها بطولة أميركا المفتوحة في أيلول/سبتمبر الماضي ثم أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي.

وقال دجوكوفيتش "في كل مرة ألعب فيها على الملعب الرئيسي، افكر بالأحاسيس السابقة التي انتابتني هنا".

ولم يخسر دجوكوفيتش أي مباراة في الدور الأول في البطولات الكبرى منذ سقوطه أمام بول غولدستين في أستراليا عام 2006.

وإذا نجح في التتويج في ويمبلدون خلال العام الحالي سيتساوى ألقابا مع السويدي الأسطورة بيورن بورغ الفائز بها خمس مرات.

وسيلتقي دجوكوفيتش في الدور المقبل الأميركي دينيس كودلا المصنف 111 عالمياً.

وعن تعاونه مع النجم الكرواتي السابق غوران ايفانيسيفيتش خلال هذه البطولة قال ديوكوفيتش "لطالما كنت اتطلع إلى غوران. عندما فاز باللقب هنا في ويمبلدون عام 2001، كنت أشعر بأني جزء من هذا الانتصار لأني كنت أتدرب في نفس المكان عندما كنت في الثالثة عشرة من عمري".

وشهد الدور الأول وداعاً مبكراً للاعبين شابين يتنبأ لهم النقاد بمستقبل واعد هما الألماني ألكسندر زفيريف الذي سقط أمام التشيكي ييري فيسيلي المصنف 124 عالمياً 6-4 و3-6 و2-6، 5-7، وحذا حذوه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بخسارته أمام الإيطالي توماس فابيانو 4-6 و6-3 و4-6 و7-6 (8-6) و3-6.

وأعرب تسيتسيباس عن خيبة امله بعد المباراة بقوله: "حتى لو فزت في هذه المباراة لما كنت استحقيت ذلك. كان يجب ان تكون الأمور منتهية لصالح منافسي بثلاث مجموعات. أشعر بإحباط كبير".