انطلاقة قويّة للنجمة أنس جابر في بطولة ويمبلدون من قبل beIN SPORTS June 27, 2022 15:03 0:40 دقيقة استهلت النجمة التونسية أنس جابر المصنفة ثانية عالمياً بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس بقوّة بفوزها السهل على منافستها السويدية ميرام بيوركلوند بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-1 و6-3 لتبلغ الدور الثاني. الملخصات بطولة ويمبلدون للتنس أنس جابر -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة جولة أخيرة حاسمة في الدوري السعودي 2:41 دقيقة ما هي أبرز منافسات اليوم الثاني وحظوظ العرب؟ 0:40 دقيقة انطلاقة قويّة للنجمة أنس جابر في بطولة ويمبلدون 0:37 دقيقة تقارير - يونايتد رفض عرضاً من برشلونة لضم ماغواير 0:39 دقيقة مصادر إعلامية – رونالدو رفض عرضاً من إنتر ميامي 0:32 دقيقة جيسوس يقترب من آرسنال 0:32 دقيقة beIN تمدد شراكتها مع الاتحاد الدولي لكرة السلة 2:23 دقيقة فرحة عارمة بعد تتويج الترجي بلقبه السادس توالياً 0:30 دقيقة بيتر تشيك يستقيل من منصبه في تشيلسي 0:35 دقيقة الأهلي إلى نصف النهائي