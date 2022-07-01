وتجاوزت التونسية نظيرتها الفرنسية، المصنفة 77 عالميًا، دون عناء إذ حسمت المواجهة بواقع 6-2 و6-3 في 68 دقيقة.

وتلتقي جابر، المصنفة الثانية عالميا، في الدور الرابع مع البلجيكية إيليز ميرتنز التي تغلبت بدورها على الألمانية أنجيليك كيربر 6-4 و7-5.

وتخوض التونسية منافسات ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس بعد أن توّجت بلقب دورة برلين على الملاعب العشبية الشهر الماضي.

وقالت التونسية "قدّمت مباراة جيّدة، ليس من السهل اللعب ضد مواهب شابة" مثل باري صاحبة 19 ربيعًا.

وأضافت "بدأت بشكل جيد البطولة التي خصصت لها استعدادًا جيّدًا في برلين".

وكانت جابر (27 عامًا) بلغت الدور ربع النهائي في ويمبلدون العام الماضي وهي أفضل نتيجة لها في البطولات الكبرى إلى جانب بلوغها الدور ذاته في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2020.

خروج كيربر

ودّعت الألمانية أنجيليك كيربر منافسات بطولة ويمبلدون للتنس عقب خسارتها في الدور الثالث أمام البلجيكية إيليز ميرتنز 4-6 و5-7.

وكانت كيربر تبدو بحالة جيدة حيث تسعى للفوز برابع ألقابها في البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، لكنها فشلت في تقديم العرض المنتظر منها في هذه المباراة المهمة لتفوز ميرتنز.

كما غادرت اليونانية ماريا سكاري الخامسة عالميًا منافسات البطولة وذلك بسقوطها في الدور الثالث أمام الألمانية تاتيانا ماريا الـ103 عالمياً 3-6 و5-7.

وستواجه ماريا في الدور المقبل اللاتفية يلينا أوستابنكو الفائزة بدورها على الرومانية إيرينا بيغو 3-6 و6-1 و6-1.