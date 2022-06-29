وتجاوزت التونسية نظيرتها البولندية دون عناء إذ حسمت المواجهة بواقع 6-4 و6-0.

وتلتقي جابر، المصنفة الثانية عالميا، في الدور الثالث مع الفرنسية ديان باري (77 عالميًا) الفائزة على اليابانية ماي هونتاما المتأهلة من التصفيات 6-3، 6-2.

ووصلت جابر إلى ويمبلدون بعد أن توّجت بلقب دورة برلين على الملاعب العشبية في وقت سابق من الشهر الحالي وستكون إحدى أبرز المرشّحات للمنافسة على اللقب.

وكانت جابر بلغت الدور ربع النهائي في ويمبلدون العام الماضي وهي أفضل نتيجة لها في البطولات الكبرى إلى جانب بلوغها الدور ذاته في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2020.