تأهلت التشيكية كارولينا بليشكوفا الثالثة عشرة عالمياً الخميس للمرة الأولى في مسيرتها إلى نهائي بطولة ويمبلدون لكرة المضرب، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بعد فوزها على البيلاروسية أرينا سابالينكا الرابعة عالمياً بنتيجة 5-7 و6-4 و6-4.

وتلتقي بليشكوفا مع الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً الفائزة في نصف النهائي الآخر على الألمانية أنجيليك كيربر بطلة 2018 بنتيجة 6-3 و7-6 (7-3)، والتي تخوض بدورها أول نهائي لها في البطولة الإنكليزية.

وبدأت سابالينكا المباراة منهية المجموعة الأولى لصالحها 7-5 بعدما كسرت إرسال منافستها.

وردّت بليشكوفا التحيّة بكسر إرسال البيلاروسية للمرة الأولى في المباراة في الشوط الخامس من المجموعة الثانية لتتقدم 3-2، وتفوز لاحقاً 6-4.

ومع بداية المجموعة الثالثة الحاسمة كرّرت بليشكوفا الأمر ذاته وكسرت إرسال منافستها وتقدّمت 2-صفر وثم 4-3 و5-3.

وقاومت سابالينكا للبقاء في أجواء المباراة والبطولة، ففازت بإرسالها واقتربت 4-5، إلا أن الكلمة الأخيرة كانت لصالح بليشكوفا التي حسمت المجموعة لصالحها وبالتالي المباراة.

وقالت بليشكوفا المنتشية بفوزها "الأمر جنوني...حتّى الآن لم يسبق لي أن تجاوزت الدور ثمن النهائي".

وتابعت مثنية على منافستها "أرسلت بشكل رائع وأنا سعيدة جداً لبقائي في أجواء اللقاء وخروجي منتصرة".