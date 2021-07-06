أنهت البيلاروسية أرينا سابالينكا المشوار الرائع للتونسية أنس جابر بالفوز عليها 6-4 و6-3 الثلاثاء في طريقها إلى الدور نصف النهائي من بطولة ويمبلدون الإنكليزية لكرة المضرب.

وستواجه سابالينكا في نصف النهائي التشيكية كارولينا بليشكوفا الفائزة على السويسرية فيكتوريا غولوبيتش بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-2.

وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها سابالينكا (23 عاماً) المربع الذهبي لإحدى بطولات الغراند سلام في مسيرتها.

في المقابل، كرّرت جابر المصنفة 24 عالمياً أفضل إنجاز لها في البطولات الكبرى ببلوغها الدور ربع النهائي من البطولة الإنكليزية، بعدما وصلت لذات الدور في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2020.

وقالت سابالينكا "أنا سعيدة جدا بهذا الفوز. دائما ما تكون الأمور صعبة في مواجهة أنس، إنها لاعبة وإنسانة رائعة".

وتابعت "أنا سعيدة لأن الأمور تسير بشكل جيّد بالنسبة لي".

وعن مواجهتها المقبلة ضد بليشكوفا قالت البيلاروسية "بليشكوفا لاعبة رائعة وترسل بشكل قوي، أسلوب لعبها يناسب الأرضية العشبية وسأحاول الاستمتاع قدر المستطاع خلال المباراة".