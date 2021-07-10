وأحرزت بارتي اللقب للمّرة الأولى في تاريخها بتغلّبها على بليشكوفا بواقع 6-3 و6-7 (4-7) و6-3.

وهذا اللقب هو الثاني للاسترالية البالغة 25 عاماً في بطولات الغراند سلام، بعدما أحرزت في العام 2019 لقب بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس)، ما أتاح لها التربع على عرش التصنيف العالمي منذ ذاك الحين.

وباتت بارتي أيضاً أول أسترالية تفوز ببطولة ويمبلدون منذ إيفون غولاغونغ عام 1980، ورابع لاعبة تحقق الثنائية (الكبيرات والناشئات) في ويمبلدون بعدما سبق وأحرزت لقب فئة الناشئات عام 2011.

وقبل 50 عاماً، فازت إيفون غولاغونغ كاولي ببطولة ويمبلدون. وتكريماً لها، ارتدت بارتي خلال المباراة النهائية السبت زياً مستوحى من الفستان الذي ارتدته مواطنتها في العام 1971.