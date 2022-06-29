وتغلّب إيسنر على موراي بثلاث مجموعات لواحدة بواقع 6-4 و7-6 (7-4) و6-7 (3-7) و6-4.

ومُني البريطاني، بطل عامي 2013 و2016، بأبكر خروج له على الإطلاق في ويمبلدون بسقوطه أمام الأميركي صاحب الإرسالات القوية.

وحقق أخيرًا إيسنر فوزه الأول ضد موراي في تاسع لقاء بينهما ليضرب موعدًا تاليًا مع الإيطالي يانيك سينر المصنف عاشرًا في البطولة والفائز بصعوبة على السويدي ميكايل ييمر 6-4، 6-3، 5-7، 6-2.

قال إيسنر الذي حقق 36 إرسالا ساحقًا في المباراة ممازحًا ردًا على سؤال عمّا فعله لاستيعاب أي عودة ممكنة من المصنف أول عالميًا سابقًا و52 حاليًا: "لقد أرسلت!".