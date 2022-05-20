

وأكدت الرابطتان أن هذا القرار جاء لضمان مبدأ النزاهة في التصنيف العالمي لمحترفي ومحترفات التنس وتم اتخاذه بعد مناقشات مع الأطراف المتضررة.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه المفاوضات مفتوحة مع منظمي بطولة ويمبلدون بغية التوصّل لحلول ترضي جميع الأطراف.