أنس جابر في لقاء خاص مع beIN SPORTS بعد إنجازها التاريخي من قبل beIN SPORTS July 6, 2022 00:10 4:11 دقيقة تحدثت النجمة التونسية أنس جابر لـbeIN SPORTS عن إنجازها ببلوغها نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الأولى في مسيرتها معبرة عن فرحتها بهذا التأهل التاريخي. مقابلات بطولة ويمبلدون للتنس beIN SPORTS أنس جابر -آخر الفيديوهات 4:11 دقيقة لقاء خاص مع أنس جابر بعد إنجازها التاريخي 3:30 دقيقة سيدات المغرب إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 0:38 دقيقة مصادر صحافية - ليدز يقترب من التعاقد مع آدامز 1:36 دقيقة مسيرة مميزة للمدرب غالتييه في الدوري الفرنسي 5:31 دقيقة جابر تبلغ نصف نهائي بطولة كبرى لأول مرة في مسيرتها 1:04 دقيقة مرسيليا يقدم مدربه الجديد تودور 0:36 دقيقة الألمانية ماريا أولى المتأهلات لنصف نهائي ويمبلدون 5:43 دقيقة دجوكوفيتش إلى نصف نهائي ويمبلدون بريمونتادا مثيرة 3:55 دقيقة عرض مبهر للمنتخب اللبناني أمام الأخضر السعودي 0:46 دقيقة ميلان يتعاقد رسمياً مع المهاجم البلجيكي أوريغي