أنس جابر في تصريح خاص لـ beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS July 10, 2022 14:43 4:33 دقيقة أكدت النجمة التونسية أنس جابر أنها قدّمت أقصى مجهودٍ ممكن لكنِها اصطدمت بمنافِسَةٍ قوية كما أضافت بأنها سعيدة بما حققتهُ رغم الخسارة وذلك في تصريح خاص لـbeIN SPORTS. مقابلات بطولة ويمبلدون للتنس أنس جابر -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة لوغو وناغل يتأهلان إلى الدور الإقصائي الثاني 1:38 دقيقة كيريوس يهنئ دجوكوفيتش ويصفه باللاعب "صعب المراس" 6:02 دقيقة دجوكوفيتش يشجع كيريوس ويشدد على رغبته بالمزيد 5:49 دقيقة دجوكوفيتش بطلاً لويمبلدون للمرة الرابعة توالياً 1:31 دقيقة بعثة ليفربول تصل بانكوك لخوض الجولة التحضيرية 0:39 دقيقة فينيسيوس يمدد عقده مع ريال مدريد حتى 2027 (تقارير) 0:28 دقيقة الاتحاد المغربي ينفي شائعات التعاقد مع الركراكي 4:33 دقيقة أنس جابر في تصريح خاص لـ beIN SPORTS 0:45 دقيقة بعثة توتنهام تصل إلى كوريا وسط استقبال جماهيري 0:36 دقيقة نوتنغهام يتعاقد مع عمر ريتشاردز من بايرن ميونيخ