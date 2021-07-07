أنس جابر فخورة بما قدمته في ويمبلدون July 7, 2021 18:34 1:04 دقيقة أكدت اللاعبة التونسية أنس جابر أن منافستها آرينا سابالينكا قدمت أداءً قويا ومتكاملا مكنها من تحقيق الفوز مضيفة في تصريح حصري لـbeIN SPORTS أنها فخورة بالمشوار الذي قدمته في ويمبلدون رغم الإقصاء. مقابلات بطولة ويمبلدون للتنس أنس جابر -آخر الفيديوهات 1:22 دقيقة إنكلترا (1-1) الدنمارك - التغطية الخاصة 3:46 دقيقة جدول مباريات يورو 2020 - التوقيت والقنوات الناقلة 0:49 دقيقة ناغلسمان ينتظر بشغف انطلاق الموسم 0:26 دقيقة البلجيكي فان أيرت بطل المرحلة 11 في طواف فرنسا 3:04 دقيقة ويمبلدون: انتهاء مشوار فيدرر عند ربع النهائي 0:26 دقيقة قطر تعدّ العدّة للمشاركة في بطولة الكأس الذهبية 1:04 دقيقة أنس جابر فخورة بما قدمته في ويمبلدون 0:36 دقيقة شابوفالوف يتألّق ويصعد لنصف نهائي بطولة ويمبلدون 0:32 دقيقة دجوكوفيتش يصعد إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون 0:54 دقيقة لوك شو يتحدث عن قصة مناداته بـ" شوبيرتو كارلوس"