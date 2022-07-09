أنس جابر خسرت اللقب وكسبت الاحترام والتقدير من قبل beIN SPORTS July 9, 2022 21:15 1:59 دقيقة لم تفز أُنس جابر بلقب بطولة ويمبلدون للتنس كما كانت تتمنى وكما تمنى جمهورها، لكن اللاعبة التونسية المصنفة الثانية عالمياً كَسَبت حتماً الاحترام والتقدير. تقارير إخبارية بطولة ويمبلدون للتنس أنس جابر -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة إنتر يعلن تمديد عقد حارسه هاندانوفيتش 0:29 دقيقة ساوثهامبتون يدعم صفوفه بضم أريبو من رينجرز 0:39 دقيقة دي غروت تحرز لقب ويمبلدون في فئة الكراسي المتحركة 0:39 دقيقة تشيلسي يبدأ جولة تحضيرية في الولايات المتحدة 0:44 دقيقة تعادل البرتغال وسويسرا في بطولة أوروبا للسيدات 0:40 دقيقة ليدز يعلن استبعاد رافينيا من رحلة الفريق الإعدادية 2:11 دقيقة نهائي مرتقب في ويمبلدون بين دجوكوفيتش وكيريوس 1:59 دقيقة أنس جابر خسرت اللقب وكسبت الاحترام والتقدير 2:10 دقيقة الجماهير التونسية فخورة بإنجاز أنس جابر 0:35 دقيقة سفارة بريطانيا في تونس تعتذر من أنس والأخيرة توضح