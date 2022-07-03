أنس جابر توجه رسالة للأجيال القادمة من قبل beIN SPORTS July 3, 2022 22:51 1:51 دقيقة أبدت أنس جابر سعادتها البالغة بالتأهل، متمنية أن تواصل المشوار حتى المباراة النهائية، ووجّهت النجمة التونسية رسالة للأجيال المقبلة بضرورة العمل الجاد من أجل تحقيق الأحلام. مقابلات بطولة ويمبلدون للتنس أنس جابر -آخر الفيديوهات 1:17 دقيقة فوز كبير لسيدات تونس أمام التوغوليات 0:48 دقيقة دجوكوفيتش إلى ربع نهائي ويمبلدون 1:51 دقيقة أنس جابر توجه رسالة للأجيال القادمة 5:22 دقيقة أنس جابر تواصل التألق وتبلغ ربع نهائي ويمبلدون 5:42 دقيقة سينر يفوز على ألكاراث بصعوبة 0:37 دقيقة غروينويغن يفوز بالمرحلة الثالثة من طواف فرنسا 0:39 دقيقة تقارير: إيسكو يريد التعاقد مع إشبيلية 0:33 دقيقة ليفربول يضم كارفاليو إلى صفوفه قادماً من فولهام 1:06 دقيقة ماريا تطيح بأوستابنكو وتواجه نيمير في الدور المقبل 0:37 دقيقة غوفان يضرب موعداً مع نوري في ربع نهائي ويمبلدون