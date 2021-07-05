وتقدمت شفيونتيك في المجموعة الأولى بسبعة أشواط مقابل خمسة قبل أن تنتفض أنس جابر المصنفة 24 على العالم، وتكتسح منافستها البولندية في المجموعتين الثانية والثالثة (6-1) و(6-1).

وشفيونتيك المصنفة التاسعة عالمياً هي بطلة بطولة فرنسا المفتوحة عام 2020.

تألق متواصل

وكانت جابر حققت أفضل إنجاز لها في بطولات الغراند سلام عندما بلغت الدور ربع النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2020.

وبعد أن بلغت الدور الثالث للمرة الأولى في البطولة الانكليزية هذا العام، أصبحت لاحقًا اول عربية تبلغ ثمن النهائي قبل ان تواصل مشوراها اليوم وتحقق فوزها الـ33 هذا العام وهو الاعلى ضمن دورات رابطة المحترفات، بالتساوي مع البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الثانية في البطولة التي ستلتقيها في ربع النهائي في مباراة مرتقبة بعد ان تفوقت الأخيرة على الكازخستانية ايلينا ريباكينا 6-3، 4-6، 6-3.

وكانت التونسية أقصت من الدور الثالث الإسبانية غاربينيي موغوروسا المتوجة في ويمبلدون عام 2017.

"مباراة جيدة"

وقالت جابر (26 عاماً) "كانت مباراة جيدة، خسرت في نهاية المجموعة الأولى ولكن اعتقدت أن الغضب ليس ردة الفعل المناسبة وفكرت بكل نقطة على حدة".

وعن الضربات الساقطة التي تتميز بها ولم تكثر منها اليوم ذكرت "عليك ان تغير قليلا. الجميع يعرف انني اقوم بالضربات الساقطة، كنت أكثر عدوانية لم اقم بالكثير منها".

وأضافت جابر التي باتت مصدر فخر في بلدها وإلهام للاعبات الافريقيات والعرب "التحرك على العشب صعب، لذا الضربات المقشّرة (سلايس) تعرقل تحرك الخصم لذا حاولت القيام بها".

وثأرت جابر في ثاني لقاء لها ضد شفيونتيك، من خسارتها أمامها في الدور الـ32 من دورة واشنطن الاميركية عام 2019.

وتُقدّم جابر مستويات مميزة هذا الموسم وأصبحت في وقت سابق من حزيران/يونيو الفائت أول لاعبة عربية تحقق لقبًا ضمن دورات رابطة المحترفات بتتوجيها في دورة برمنغهام الانكليزية.

أداء قوي لجابر

بدأت جابر المجموعة الأولى بطريقة مثالية كاسرة إرسال منافستها في الشوط الافتتاحي قبل ان تتقدم 2-صفر، الا ان اللاعبتين تبادلتا الكسر في ثلاث مرات لاحقًا لتتقدم جابر 5-4 وتكون الفرصة سانحة لحسم المجموعة الاولى على إرسالها.

إلا أن التونسية حديث الساعة في تونس، لم تنجح في الافادة من هذه الافضلية، وخسرت ثلاثة أشواط متتالية لتحسم البولندية الأمور لصالحها.

إلا أن جابر انتفضت في المجموعة الثانية كاسرة إرسال شفيونتيك في ثلاث مناسبات لتنهيها بسهولة 6-1، قبل أن تكرر ذلك في الحامسة التي فازت بها بذات النتيجة بإرسال ساحق كان التاسع لها في المباراة في ساعة و41 دقيقة.

نجحت جابر في الإفادة من الفرص السبع جميعها لكسر إرسال منافستها وترجمتها بنجاح، علمًا ان انهت المباراة مع 30 ضربة ساحقة مقابل 20 للبولندية.