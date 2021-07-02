وبعد مباراة استمرت لنحو ساعتين ونصف، تمكنت التونسية من حسم المباراة بمجموعتين لواحدة 5-7 و6-3 و6-2.

وتلتقي أنس في الدور الرابع البولندية إيغا شفيونتيك حاملة لقب رولان غاروس 2020 والمصنفة تاسعة عالميًا التي سحقت الرومانية إيرينا بيغو 6-1 و6-صفر.

وفي حادثة غريبة، تقيأت جابر (26 عامًا) خلف الملعب عندما كانت تستعد لترسل كرة المباراة، خسرتها قبل أن تنهيها بنجاح عند الفرصة الثانية.

وقالت أنس التي لعبت للمرة الأولى في مسيرتها في ويمبلدون على الملعب الرئيسي "سنتر كورت" بعد سؤالها عن حالتها ضاحكة "أنا بخير، بإمكاني أن ألعب مباراة أخرى...أنا سعيدة. إنها أول مرة ألعب فيها على الملعب الرئيسي والأجواء والطاقة رائعة، شكرا لكم جميعا".

وتابعت مبتسمة "إنه أفضل يوم في مسيرتي الاحترافية. لا أقول ذلك لتأتوا وتشجعونني في الدور المقبل ولكنه أفضل ملعب رئيسي بالنسبة لي، أقول الحقيقة وأنا سعيدة جدًا".

وحققت أنس فوزها الأول في ثاني لقاء لها مع الإسبانية المصنفة 12 عالميًا بعد ساعتين و26 دقيقة وثأرت من خسارتها ضدها في دورة هوبارت الأسترالية العام الماضي.

وقالت أنس بعد فوزها على المصنفة أولى عالميًا سابقًا "كنت متوترة قليلا (قبل المباراة)، تلعب بشكل رائع على العشب، خسرت ضدها المرة الماضية لذا حصلت على ثأري بطريقة لطيفة...حاولت كل ما في وسعي...كان الأمر صعبًا في المجموعة الأولى ومن ثم تحسنت في الثانية".

وتُقدّم جابر مستويات مميزة هذا الموسم وأصبحت في وقت سابق من حزيران/يونيو الحالي أول لاعبة عربية تحقق لقبًا ضمن دورات رابطة المحترفات بتتويجها في دورة برمنغهام الإنكليزية.

وكانت بداية جابر سيئة بعدما خسرت إرسالها في الشوط الأول من المجموعة الأولى قبل أن تردّ في الثالث وتعادل النتيجة. لكن الأشواط الأربعة الأخيرة شهدت كسرًا للإرسال ثلاث مرات بين اللاعبتين قبل أن تحسم الإسبانية المجموعة لصالحها.

وقدمت جابر إحدى أجمل لقطات البطولة عندما تابعت كرة صعبة من زاوية ضيقة من الجهة الخارجية للشبكة نحو الخط الخلفي.

ورفعت التونسية من أدائها في المجموعة الثانية بفضل ضربات ساحقة رائعة بلغ عددها 44 في المباراة، مقابل 32 لخصمتها، كاسرة إرسال الأخيرة مرة واحدة في الشوط الثامن قبل أن تنهيها 6-3.

واستهلت جابر المجموعة الثالثة بطريقة مثالية كاسرة إرسال موغوروزا في الشوط الأول قبل أن تفعلها ثانية في الشوط الخامس.

ونجحت أنس في بلوغ الدور الرابع آملة تكرار أفضل إنجاز في الغراند سلام عندما بلغت ربع نهائي أستراليا المفتوحة 2020.