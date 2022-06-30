أنس جابر تعبّر عن فرحتها بالعبور إلى الدور الثالث من قبل beIN SPORTS June 30, 2022 09:43 1:40 دقيقة أكدت النجمة التونسية أنس جابر أن الهدف الذي رسمته لمشاركتها الراهنة في بطولة ويمبلدون يتمثل بتحقيق اللقب. جاء ذلك في لقاء خاص مع beIN SPORTS بعد تجاوز محطتها الثانية في البطولة على حساب البولندية كاتارزينا كاوا. مقابلات ويمبلدون أنس جابر -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة برشلونة يبيع 10% من حقوق البث التلفزيوني 2:31 دقيقة المسرح يتقاسم الحضور الجماهيري مع الرياضة في وهران 1:02 دقيقة كيليني يتطلع لتحقيق الألقاب مع لوس أنجليس أف سي 0:58 دقيقة بالميراس يضع قدماً في ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس 6:44 دقيقة البرتغالي سواريش مدرباً للأهلي المصري 0:37 دقيقة فالفيردي مدرباً لأتليتيك بيلباو 6:24 دقيقة الموافقة على استضافة البصرة لخليجي 25 4:08 دقيقة لقاء مع رئيس الاتحاد الجزائري للكاراتيه 0:49 دقيقة تركيا تواصل تصدرها في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 1:31 دقيقة زهران يعزز رصيد مصر من الميداليات في الجمباز