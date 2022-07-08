أنس جابر تسعى لكتابة تاريخ جديد في البطولات الكبرى من قبل beIN SPORTS July 8, 2022 21:28 1:48 دقيقة ستسعى النجمة التونسية أنس جابر لمواصلة عروضها القوية في ويمبلدون وكتابة تاريخ جديد بالتتويج لأول مرة بإحدى البطولات الكبرى في عالم التنس وذلك في مواجهتـها للكازاخية إيلينا ريباكينا في المشهد الختامي. تقارير إخبارية بطولة ويمبلدون للتنس أنس جابر البطولات الأربع الكبرى -آخر الفيديوهات 4:12 دقيقة بداية قوية لإسبانيا في في بطولة أوروبا للسيدات 1:48 دقيقة أنس جابر تسعى لكتابة تاريخ جديد في البطولات الكبرى 0:23 دقيقة يوفنتوس يعلن عن تعاقده رسمياً مع دي ماريا 0:43 دقيقة السلوفيني بوغاتشار يحافظ على القميص الأصفر 0:47 دقيقة توتنهام يعلن التعاقد مع لونغليه على سبيل الإعارة 5:38 دقيقة دجوكوفيتش يعبر إلى نهائي ويمبلدون 0:33 دقيقة دي ماريا خضع للكشف الطبي لإكمال تعاقده مع يوفنتوس 0:36 دقيقة بوغبا في طريق التوقيع الرسمي مع يوفنتوس 0:44 دقيقة ويلشير نجم أرسنال السابق يعلن اعتزاله 0:46 دقيقة رونالدو يغيب عن رحلة يونايتد التحضيرية إلى تايلاند