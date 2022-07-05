وحققت جابر فوزاً بنتيجة 3-6، 6-1 و6-1، لتضرب موعداً في نصف النهائي مع الألمانية تاتيانا ماريا.

وبلغت أنس جابر المصنفة ثانية عالمياً نصف نهائي إحدى البطولات الكبرى لأول مرة في مسيرتها، كما باتت أول عربية تتأهل إلى نصف نهائي بطولة كبرى.

وقالت اللاعبة البالغة 27 عاماً "أنا سعيدة للغاية، خصوصاً لأنه حدث على هذا الملعب الذي أحبه".

وأضافت عن منافستها "كنت أعلم أنها ستجعلني أعمل من أجل كل نقطة، ويسعدني أنني استيقظت في المجموعة الثانية ومن ثم لعبت بشكل جيد للغاية في الثالثة".

وستواجه جابر التي كانت أول لاعبة عربية تبلغ ربع نهائي بطولة كبرى في أستراليا المفتوحة عام 2020، صديقتها ماريا، للتنافس على بطاقة النهائي.

وقالت عن منافستها الألمانية "تاتيانا أحبها، إنها صديقة رائعة، شريكتي في حفلات الشواء!".