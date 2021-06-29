أنس نجحت في حسم المجموعة الأولى بسهولة بستة أشواط لاثنين ثم تواصلت أفضلية النجمة التونسية في المجموعة الثانية والتي أنهتها بسهولة أيضا بستة أشواط لواحد لتتأهل للدور المقبل.

وتواجه جابر في الدور الثاني الأميركية فينوس وليامس (41 عاماً) المصنفة 111 عالمياً والمتوجة 5 مرات على العشب الانكليزي بعد فوزها على الرومانية ميهايلا بوزارنيسكو (160) بنتيجة 7-5 و4-6 و6-3.

وشاركت وليامس في مباراتها الرقم 90 في "غراند سلام"، علماً أن بداياتها في ويمبلدون تعود إلى عام 1997 حيث تشارك للمرة 23 في البطولة.

وحققت فينوس، الشقيقة الأكبر لسيرينا، 10 إرسالات ساحقة لتقصي المصنفة 160.

وبلغت التشيكية كارولينا بليشكوفا الدور ذاته بفوزها على السلوفينية تامارا زيدانشيك بمجموعتين دون رد.

بليشكوفا المصنفة الثالثة عشرة عالمياً والثامنة في البطولة فازت بالمجموعة الأولى بسبعة اشواط لخمسة، قبل أن تحسم المجموعة الثانية بستة لأربعة لتضمن بطاقة الدور الثاني.

وإلى الدور الثاني كذلك تأهلت اليونانية ماريا ساكاري بفوزها على الهولندية أرانتشا روس بمجموعتين دون رد، ساكاري حققت فوزاً سهلاً بعد أن حسمت المجموعة الأولى بستة أشواط لواحد قبل ان تحسم الثانية بالنتيجة ذاتها.