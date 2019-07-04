ويمبلدون: نادال يحسم معركته مع كيريوس



وفي مباراة نارية ومشوقة، حسم الإسباني نادال مواجهته مع الأسترالي المشاغب كيريوس 6-3 و3-6 و7-6 (7-5) و7-6 (7-3).

وتتميز مباراة اللاعبين بالندية الكبيرة، خصوصا في ظل المشاحنات الكلامية السابقة بينهما.

وحقق نادال فوزه الخمسين في البطولة في سعيه للتتويج مرة ثالثة في ويمبلدون ورفع عدد ألقابه الكبرى إلى 19.

وحاول كيريوس استفزاز نادال أكثر من مرة وتعرض لإنذار من حكم المباراة داميان دوموسوا، بعدما وصفه بالـ"عار" والـ"مثير للشفقة" لتركه نادال يتحكم بإيقاع المباراة.

قال نادال بعد فوزه "لقد فزت على خصم صعب. عندما يريد أن يلعب جيدا، هو أحد أصعب الخصوم. عادة أمامي وأمام الكبار يقدّم كل ما في وسعه، وعندما يقوم بذلك يصبح صعبا جدا".

وكان كيريوس حقق مفاجأة كبرى في ويمبلدون 2014 عندما أقصى نادال وكان في المركز 144 عالميا.

وكان نادال شكا من قلة احترام كيريوس للعبة بعدما خسر أمامه هذه السنة في أكابولكو، فيما قال عمه ومدربه السابق توني نادال إن كيريوس "غير مثقف".

ويلتقي نادال في الدور المقبل الفرنسي جو ويلفريد تسونغا الفائز على الليتواني ريكارداس بيرانكيس 7-6 (7-4) و6-3 و6-3.



