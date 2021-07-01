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بطولة أمم أوروبا 2020
ويمبلدون

ويمبلدون - ميدفيديف يشقّ طريقه إلى الدور الثالث دون مشاكل

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تأهل الروسي دانييل ميدفيديف إلى الدور الثالث من بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بفوزه على الإسباني كارلوس ألكاراث بثلاث مجموعات نظيفة اليوم الخميس.

AFP

لم يجد الروسي دانييل ميدفيديف المصنف ثانياً عالمياً صعوبة تذكر في حجز بطاقته إلى الدور الثالث، وهو أقصى ما وصل إليه في البطولة الإنكليزية خلال مشاركاته السابقة، بفوزه على الإسباني كارلوس ألكاراث الـ75 عالمياً 6-4 و6-1 و6-2.

وقال ميدفيديف الذي وصل في بداية الموسم إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة قبل أن ينتهي مشواره في البطولة الكبرى التالية عند ربع نهائي رولان غاروس، إنه "في روسيا يقولون إن الثالثة ثابتة"، في إشارة منه لوصوله إلى الدور الثالث للمرة الثالثة توالياً.

ويلتقي ابن الـ25 عاماً في الدور التالي الكرواتي مارين سيليتش أو الفرنسي بنجامان بونزي.

ولم يترك ميدفيديف الخميس أي فرصة لمنافسه الإسباني البالغ 18 عاماً رغم المؤازرة الجماهيرية التي حظي بها الأخير الذي يعد بمستقبل واعد.

ورأى الروسي أن ألكاراث "لاعب رائع وحتى أني تفاجأت في المجموعة الأولى وبالطريقة التي قاتل بها على العشب الذي لا يعتبر من الملاعب المفضلة لديه".

وتأهل إلى الدور ذاته الإيطالي الشاب ماتيو بيريتيني السابع في الدورة بفوزه على الهولندي بوتيك فان دي زاندشخولب 6-3 و6-4 و7-6 (7-4).

ويمبلدون دانييل ميدفيديف كارلوس ألكاراث ماتيو بيريتيني
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