ويمبلدون - كلاسيكو بين نادال وفيدرر في نصف النهائي

وسبق فيدرر غريمه نادال إلى دور الأربعة بفوزه على الياباني كي نيشيكوري 4-6 و6-1 و6-4 و6-4، ثم لحق به الإسباني بفوزه السهل على الأميركي سام كويري 7-5 و6-2 و6-2.

ويتفوّق نادال على فيدرر بـ24 انتصاراً مقابل 15، بينها نهائي ويمبلدون أعوام 2006 و2007 حين توّج السويسري باللقب، ثم 2008 حين رد الإسباني اعتباره بعد مباراة عالقة في الأذهان حسمها 6-4 و6-4 و6-7 (5-7) و6-7 (8-10) و9-7.

وتوج نادال بلقب ويمبلدون عامي 2008 و2010 بعد إحرازه رولان غاروس أيضاً في المرتين، وسيحاول هذا العام تحقيق ثنائية البطولتين في عام واحد للمرة الثالثة في مسيرته ومعادلة انجاز السويدي بيورن بورغ (1978، 1979 و1980).

وسيحاول فيدرر تحقيق ثأره من غريمه الإسباني الذي تغلب عليه في نصف نهائي بطولة رولان غاروس لهذا العام في طريقه لإحراز اللقب للمرة الثانية عشرة.

وعلّق فيدرر بخصوص مواجهة غريمه نادال بالقول "لدينا الكثير من المعلومات عن رافا، وهو يعرف الكثير عنا. أعلم أن الناس دائماً متحمسون جداً. لقد فعلوا الأمر ذاته في باريس هذا العام سأحب مواجهته هنا في ويمبلدون، لكني أتعامل مع المواجهة كأي مباراة أخرى".