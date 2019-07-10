ويمبلدون - فيدرر يتأهل ويواجه نادال في نصف النهائي

وحسم فيدرر المباراة بثلاث مجموعات لواحدة 4-6 و6-1 و6-4 و6-4.

بهذا الفوز أصبح روجيه فيدرر المصنف ثانياً في البطولة أول لاعب يحقق 100 فوز في إحدى البطولات الأربع الكبرى.

ويواجه فيدرر في الدور القادم غريمه الإسباني رافاييل نادال الفائز على الأميركي سام كويري بثلاث مجموعات نظيفة 7-5 و6-2 و6-2.

وبعد أن أصبح في الدور الثالث أول لاعب أو لاعبة يحقق الفوز في 350 مباراة في بطولات الغراند سلام الأربع، نجح السويسري الذي يحتفل بميلاده الثامن والثلاثين في 8 آب/أغسطس المقبل، في أن يعزّز رقمه القياسي في ويمبلدون من حيث عدد الانتصارات ويصبح أول من يصل إلى الرقم 100 في إحدى البطولات الكبرى.

كما أصبح السويسري أكبر لاعب يصل إلى نصف نهائي إحدى البطولات الكبرى منذ الأميركي جيمي كونورز عام 1991 في فلاشينغ ميدوز الأميركية.

ولم يكن التأهل إلى نصف نهائي ويمبلدون للمرة الثالثة عشرة سهلاً على فيدرر، الساعي إلى لقبه التاسع في البطولة الإنكليزية والأول في الغراند سلام منذ أستراليا المفتوحة أوائل 2018، إذ واجه مقاومة شرسة من نيشيكوري الذي بدا بمقدوره تجديد الفوز على الأسطورة السويسرية، بعد أن تغلب عليه في المواجهة الأخيرة بينهما في دور المجموعات في بطولة الماسترز في لندن نهاية العام الماضي.

لكن صاحب الألقاب العشرين في الغراند سلام، نجح في تعويض خسارته للمجموعة الأولى وخرج منتصراً في نهاية المطاف للمرة الثامنة أمام الياباني من أصل 11 مواجهة بينهما، معززاً رقمه القياسي كأكثر اللاعبين خوضاً لدور الأربعة في الغراند سلام بتأهله إليه للمرة الخامسة والأربعين.

بداية صعبة ثم رد قاس

وكانت البداية صعبة جداً على فيدرر أمام نيشيكوري، إذ خسر ارساله في الشوط الأول وكاد أن يتنازل أيضاً عنه في الشوط الثالث قبل أن يتدارك الموقف، وحصل على فرصة إدراك التعادل 3-3 على إرسال منافسه الياباني لكنه لم يستثمرها، لتبقى الأفضلية للأخير حيث تقدم 4-2 و5-3 ثم حسم المجموعة 6-4 في غضون 44 دقيقة، ليخسر فيدرر المجموعة الثانية له فقط في هذه النسخة (الأولى في الدور الأول ضد الجنوب إفريقي لويد هاريس).

لكن رد السويسري جاء قاسيا في المجموعة الثانية التي تسيدها تماما وحسمها 6-1 في 23 دقيقة فقط، بعدما كسر ارسال منافسه في الشوطين الثاني والسادس، قبل أن يستعيد الياباني توازنه في المجموعة الثالثة التي نجح خلالها في مجاراة فيدرر حتى عندما حصل الأخير على أربع فرص لانتزاع الشوط السابع على ارسال نيشيكوري، فكان الياباني حاضرا للرد وانقاذ نفسه قبل أن ينحني في النهاية.

وكان هذا الشوط حاسماً في نهاية المطاف في تحديد هوية الفائز بالمجموعة، إذ حسم فيدرر الشوط الثامن نظيفاً ثم عانى ليحسم العاشر لكنه نجح أخيراً وأنهى المجموعة 6-4 في 48 دقيقة.

وعلى غرار المجموعة الثالثة، كان التعادل سيد الموقف في الرابعة حتى الشوط التاسع حين حصل فيدرر على فرصتين لكسر ارسال نيشيكوري وخلق الفارق، واستثمر الثانية وتقدم 5-4 ثم أرسل للفوز بالمباراة، حاسماً الشوط العاشر نظيفاً.