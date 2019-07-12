ويمبلدون: دجوكوفيتش يعبر بنجاح إلى النهائي

ونجح دجوكوفيتش في مواصلة رحلة الدفاع عن لقبه رغم صمود آغوت في بعض فترات المباراة التي انتهت بواقع 6-2 و4-6 و6-3 و6-2.

ويلتقي دجوكوفيتش الساعي إلى لقبه الخامس في ويمبلدون في المباراة النهائية مع السويسري روجيه فيدرر الثاني أو الإسباني رافايل نادال الثالث اللذين يلتقيان لاحقاً.



وضرب دجوكوفيتش الذي يطمح إلى لقبه الـ16 الكبير الأحد، بقوة في المجموعة الأولى وكسبها بسهولة 6-2 في 36 دقيقة بعدما كسر إرسال الإسباني في الشوطين الثاني والثامن.



لكن باوتيستا ردّ التحية للصربي في الثانية وحسمها في صالحه 6-4 في 47 دقيقة بعدما كسر إرسال دجوكوفيتش في الشوط الثالث.



وواصل باوتيستا صموده أمام دجوكوفيتش في المجموعة الثالثة قبل أن ينجح الصربي في كسر إرساله في الشوط السادس ليتقدم 4-2 ويحسمها 6-3 في 43 دقيقة.



ونجح دجوكوفيتش في كسر إرسال الإسباني في الشوط الثالث من المجموعة الرابعة وتقدم 2-1 قبل أن يفعلها للمرة الثانية في الشوط والخامس ليتقدم 4-1 قبل أن ينهيها في صالحه 6-2 في 43 دقيقة.



وقال دجوكوفيتش "لقد كانت هذه بطولة رائعة بالنسبة لي ولكي أكون في نهائي آخر بها، فإنّ الأمر يتعلق بحلم أصبح حقيقة".



وأضاف: "كان الفوز صعباً لأنّ باوتيستا الذي كان يخوض نصف النهائي للمرة الأولى في الغراند سلام لم يتأثر بالملعب والأجواء".



وتابع: "بدأ يدخل في المباراة في المجموعة الثانية وخصوصاً تفوقه في الإرسال. كانت الأشواط الأربعة أو الخمسة الأولى في المجموعة الثالثة مفتوحة وكان من الممكن أن تكون نتيجتها في صالح أي منا- لحسن الحظ أنها كانت في صالحي".



وتابع "سأشاهد مباراة فيدرر ونادال، أنا معجب بهذه المباراة - إنها واحدة من أكثر المنافسات الملحمية على الإطلاق".