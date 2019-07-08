وبعد أن بدت في طريقها لبلوغ ربع النهائي الثالث لها توالياً في بطولات الغراند سلام هذا الموسم، بفوزها بالمجموعة الأولى بسهولة نسبية 6-3 في غضون 33 دقيقة، عجزت بارتي عن مجاراة منافستها الأميركية البالغة 29 عاماً وخسرت المواجهة ومعها حلم اضافة لقب ويمبلدون إلى تتويجها الكبير الأول قبل شهر بالتمام حين أحرزت لقب رولان غاروس.

وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها ريسك الدور ربع النهائي في إحدى بطولات الغراند سلام، بعد أن كانت أفضل نتيجة لها سابقاً وصولها إلى الدور الرابع مرة واحدة فقط عام 2013 في بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية.

وكانت بارتي (23 عاماً) تمني النفس بأن تصبح أول لاعبة تتوج بطلة لرولان غاروس ثم ويمبلدون منذ الأميركية الأخرى سيرينا وليامس عام 2015، لكنها سقطت أمام ريسك للمرة الثانية من أصل مواجهتين مع المصنفة 55 عالمياً التي حرمت منافستها من محاولة أن تصبح أول أسترالية تتوج في ويمبلدون منذ إيفون غولاغونغ-كاولي عام 1980.

ومن المؤكد أن مباراة اليوم كانت حدثاً تاريخياً في مسيرة ريسك التي تملك في رصيدها لقبين فقط في دورات رابطة المحترفات، وقد فرضت نفسها بقوة أمام بارتي التي خسرت إرسالها مرتين في المجموعة الثانية، ثم في الشوط الثامن المصيري من المجموعة الثالثة، ما سمح للأميركية بالتقدم 5-3 ثم حسم اللقاء على ارسالها، لتضع بذلك حداً لمسلسل انتصارات بارتي عند 15 مباراة متتالية.

وكانت ريسك التي تعقد قرانها بعد البطولة بستيفن أرميتراج نجل نجم كرة المضرب الهندي أناند، سعيدة بطبيعة الحال بالانجاز، مشيرة إلى أنها "متحمسة جداً. أعتقد في النهاية، أني فخورة بنفسي بالطريقة التي تعاملت بها مع مباراة اليوم".

وتابعت "أن أنجح في تخطي المباريات بالطريقة التي فعلتها، أعتقد أن هذا أكثر ما يشعرني بالحماس. الدور ربع النهائي مذهل، لكن الطريقة التي قاتلت بها، هي التي تجعلني متحمسة".

وحرمت ريسك منافستها الأسترالية من مواجهة مرتقبة في ربع النهائي مع سيرينا، الساعية إلى معادلة الرقم القياسي المطلق لعدد ألقاب البطولات الكبرى والمسجل باسم الأسترالية مارغريت كورت (24)، والتي تغلبت بسهولة على الإسبانية كارلا سواريز نافارو 6-2 و6-2.

وقالت سيرينا التي استعادت مستواها بعد معاناة من إصابة في الركبة اليمنى "أريد حقاً مواصلة مشواري في البطولة. أشعر بأنني بحالة جيدة بدنياً، بإمكاني أخيراً لعب كرة المضرب".

وبخصوص مباراتها المقبلة مع مواطنتها ريسك، قالت "إنها لاعبة رائعة على الملاعب العشبية وفازت للتو على المصنفة أولى عالمياً على هذه الأرضية. ولكنني سأكون مستعدة".

وبلغت ربع النهائي للمرة الأولى أيضاً في ويمبلدون الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الثامنة بفوزها على الكرواتية بترا مارتيتش الرابعة والعشرين 6-4 و6-2.

وتواجه سفيتوليتا في ربع النهائي الخامس لها في الغراند سلام التشيكية كارولينا موتشوفا.

وأصبحت جانغ شواي أول صينية تبلغ ربع النهائي في ويمبلدون منذ لي نا عام 2013، وذلك بفوزها على الأوكرانية الشابة دايانا ياسترمسكا 6-4 و1-6 و6-2، لتواجه الرومانية سيمونا هاليب السابعة والتي أنهت مغامرة الأميركية الواعدة كوري غوف ابنة الـ15 ربيعا بالفوز عليها 6-3 و6-3.

وكانت الأميركية المصنفة 313 عالميا تصدرت العناوين الإثنين الماضي بعدما أقصت مواطنتها المخضرمة فينوس وليامس (39 عاما)، الفائزة بلقب البطولة البريطانية خمس مرات وبلقب فلاشينغ ميدوز الأميركية مرتين، لتصبح بذلك أصغر لاعبة تفوز بمباراة في القرعة الرئيسية (ليس في التصفيات) منذ عام 1991، علما أنها أصبحت أمام فينوس أصغر لاعبة تشارك في القرعة الرئيسية لبطولة ويمبلدون عن 15 عاما و122 يوما.

وخرجت البلجيكية إيليز مرتنز الحادية والعشرون من الدور الرابع بخسارتها أمام التشيكية المتوجهة للاعتزال باربورا ستريكوفا (33 عاماً) بنتيجة 6-4 و5-7 و2-6.

وتلتقي ستريكوفا في ربع النهائي الثاني لها في ويمبلدون مواطنتها بترا كيفتوفا السادسة والمتوجة بطلة مرتين أو البريطانية جوهانا كونتا.