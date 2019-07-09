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كوبا أمريكا 2019
ويمبلدون

ويمبلدون: تغريم سيرينا وليامس !

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ذكرت وسائل إعلام أن نادي عموم إنكلترا فرض غرامة 10 آلاف دولار على سيرينا وليامس بعدما تسببت بمضربها في إلحاق الضرر بأحد ملاعب بطولة ويمبلدون للتنس قبل انطلاق المسابقة.

Reuters


ولم تعلّق سيرينا على العقوبة بينما ستلعب مع مواطنتها الأميركية أليسون ريسك في ربع النهائي اليوم الثلاثاء وتتطلع إلى حصد لقبها الـ24 في البطولات الأربع الكبرى.  

وعوقب فابيو فونيني بغرامة ثلاثة آلاف دولار بسبب تصرف غير رياضي خلال مشادة في مباراة انتهت بالخسارة في الدور الثالث أمام تينيس ساندغرين.  

وقال اللاعب الإيطالي إنه يتمنّى انفجار "قنبلة" في نادي عموم إنكلترا.  

وتعرّض نيك كيريوس لغرامة ثمانية آلاف دولار في المجموع بسبب وقائع في مباراتيه بالدور الأول والثاني. وخسر اللاعب الأسترالي أمام رافاييل نادال في الدور الثاني.  
         
 

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