ويمبلدون: تغريم سيرينا وليامس !



ولم تعلّق سيرينا على العقوبة بينما ستلعب مع مواطنتها الأميركية أليسون ريسك في ربع النهائي اليوم الثلاثاء وتتطلع إلى حصد لقبها الـ24 في البطولات الأربع الكبرى.

وعوقب فابيو فونيني بغرامة ثلاثة آلاف دولار بسبب تصرف غير رياضي خلال مشادة في مباراة انتهت بالخسارة في الدور الثالث أمام تينيس ساندغرين.

وقال اللاعب الإيطالي إنه يتمنّى انفجار "قنبلة" في نادي عموم إنكلترا.

وتعرّض نيك كيريوس لغرامة ثمانية آلاف دولار في المجموع بسبب وقائع في مباراتيه بالدور الأول والثاني. وخسر اللاعب الأسترالي أمام رافاييل نادال في الدور الثاني.



