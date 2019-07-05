ويمبلدون: أندرسون الوصيف يلحق بركب المودّعين

ودفع أندرسون، الرابع في ويمبلدون، ثمن عدم خوضه مباريات كثيرة في الآونة الأخيرة بسبب الإصابة في الكوع وكذلك عدم المشاركة في موسم الملاعب الترابية وبطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس.

وستؤدي خسارة أندرسون إلى خروجه من نادي اللاعبين العشرة الأوائل في التصنيف العالمي وذلك للمرة الأولى منذ 12 شباط/فبراير 2018.

وبات أندرسون سادس مصنف بين العشرة الأوائل (في الدورة) يودّع البطولة الإنكليزية حيث لحق بالنمساوي دومينيك تييم الخامس والألماني ألكسندر زفيريف السادس واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السابع والأميركي جون إيسنر التاسع والروسي كارين خاتشانوف.

ووحدهم الصربي نوفاك دجوكوفيتش الأول والسويسري روجيه فيدرر الثاني والإسباني رافاييل نادال الثالث والياباني كي نيشيكوري الثامن بين العشرة الأوائل لا يزالون في المنافسة.

في المقابل، نجح بيا، المصنف 26 عالميا، في بلوغ الدور الرابع لإحدى بطولات الغراند سلام للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية.

وقال بيا "لا أعرف كيف أصف هذا الفوز، لقد خضت ثلاث مجموعات رائعة".

ويلتقي الأرجنتيني، البالغ من العمر 29 عاما، في الدور الرابع مع الكندي ميلوش راونيتش وصيف بطل ويمبلدون عام 2016 والفائز على الأميركي العملاق رايلي أوبيلكا 7-6 (7-1) و6-2 و6-1.

وبلغ الدور الرابع أيضا الإسباني روبرتو باوتيستا الثالث والعشرون والفرنسي بينوا بير الثامن والعشرون، وذلك بفوزهما على الروسي كارين خاتشانوف العاشر 6-3 و7-6 (7-3) و6-1 والتشيلي ييري فيسيلي 5-7 و7-6 (7-5) و6-3 و7-6 (7-2) تواليا.