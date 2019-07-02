نادل يضرب موعداً مع كيريوس في ثاني أدوار ويمبلدون

بلغ الإسباني رافايل نادال المصنف الثاني عالمياً الدور الثاني من بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى بفوزه السهل على الياباني يويتشي سوجيتا 6-3 و6-1 و6-3، ليضرب موعداً مع الاسترالي نيك كيريوس الذي أخرجه في ويمبلدون عام 2014 في باكورة مشاركات الأخير في البطولة الإنكليزية.

والود مفقود بين اللاعبين منذ دورة أكابولكو المكسيكية التي تغلب فيها الاسترالي على الإسباني في ثمن النهائي قبل أن تستعر بينهما حرب كلامية.

وستكون المواجهة السابعة بين نادال وكيريوس وكلاهما فاز ثلاث مرات.

وتوج نادال، المصنف ثانياً عالمياً، بلقب ويمبلدون عامي 2008 و2010 بعد إحرازه رولان غاروس أيضا في العامين، وسيحاول هذا العام تحقيق ثنائية البطولتين في عام واحد للمرة الثالثة في مسيرته ومعادلة الرقم القياسي للسويدي بيورن بورغ (1978، 1979 و1980).

