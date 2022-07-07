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تصفيات كأس العالم
ويمبلدون

نادال يعلن انسحابه من خوض نصف نهائي ويمبلدون

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أعلن الإسباني رافاييل نادال اليوم الخميس انسحابه من خوض نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس أمام الأسترالي نيك كيريوس بسبب الإصابة.

وتعرض النجم الإسباني لإصابة بتمزق في عضلات البطن، وبات كيريوس بالتالي أول المتأهلين إلى المباراة النهائية للبطولة الإنكليزية.

وكانت تقارير إسبانية أشارت في وقت سابق من اليوم أن الماتادور مصمم على خوض مباراته أمام كيريوس وذلك سعياً منه في مواصلة طموحاته للفوز ببطولة ويمبلدون ثالث البطولات الأربع الكبرى، للمرة الثالثة في مسيرته بعد 2008 و2010.

وكان نادال أكد يوم أمس الأربعاء في المؤتمر الصحفي الذي أعقب تأهله إلى نصف النهائي عن صعوبة تحديد خطورة الإصابة التي تعرض لها مشيراً إلى أن الفحوصات التي سيجريها ستحدد ملامح الطريق الذي يتطلع خلاله لبلوغ النهائي الثالث توالياً هذا العام على مستوى البطولات الأربع الكبرى.

 

بطولة ويمبلدون للتنس رافاييل نادال
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