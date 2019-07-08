نادال يعبر بسهولة إلى ربع نهائي ويمبلدون

وهي المرة الـ39 التي يبلغ فيها نادال ربع نهائي إحدى بطولات الغراند سلام في مسيرته الإحترافية المتوجة بـ18 لقباً كبيراً آخرها في رولان غاروس الشهر الماضي، والسابعة في ويمبلدون.

ويلتقي نادال في المقبل مع أحد الأميركيين سام كويري أو تينيس ساندغرين اللذين يلتقيان لاحقاً.

وتوج نادال بلقب ويمبلدون عامي 2008 و2010 بعد احرازه رولان غاروس أيضا في المرتين، وسيحاول هذا العام تحقيق ثنائية البطولتين في عام واحد للمرة الثالثة في مسيرته ومعادلة انجاز السويدي بيورن بورغ (1978، 1979 و1980).

بدوره بلغ الإسباني روبيرتو باوتيستا أغوت الدور ذاته بفوزه على الفرنسي بينوا بير بثلاث مجموعات نظيفة 6-3 و7-5 و6-2.

وهو الفوز السابع لباوتيستا على بير في سبع مواجهات بينهما حتى الآن.

وكان باوتيستا بلغ الدور ذاته في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، مطلع العام الحالي.

ويلتقي باوتيستا (31 عاماً) في الدور المقبل مع الكندي ميلوش راونيتش وصيف بطل نسخة 2016 أو الأرجنتيني غيدو بيا.