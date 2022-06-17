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تصفيات كأس العالم
ويمبلدون

نادال: "لديّ نيّة اللعب في ويمبلدون"

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أعلن الإسباني المصنف رابعاً عالمياً رافايل نادال الجمعة، إنه يعتزم المشاركة في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، مشيراً إلى أن قراره النهائي يعتمد على استجابة قدمه اليسرى بعد التدريب في لندن الأسبوع المقبل.

REUTERS

وقال نادال الفائز هذا العام ببطولة أستراليا المفتوحة ومؤخراً بلقبه الرابع عشر في بطولة رولان غاروس الفرنسية، في مؤتمر صحافي في مايوركا الإسبانية، "لديّ نيّة اللعب في ويمبلدون".

وأضاف أن "العلاج والأسبوع الأخير من التدريب يشير إلى أن هناك فرصة. سأسافر إلى لندن يوم الاثنين، وألعب في دورة استعراضية في هارلينغهام، وأقوم بالتدريب لمدة أسبوع لمعرفة ما إذا كان ذلك ممكناً".

وكان الإسباني تدرّب على الملاعب العشبية لأول مرة الاثنين الماضي في مايوركا، في مسعى لإمكانية المشاركة في بطولة ويمبلدون التي تبدأ في 27 حزيران/يونيو الحالي.

ويعاني نادال منذ سنوات من الألم الناجم عن متلازمة مولر فايس، وهي حالة نادرة وتنكسية تصيب عظام القدم.
 

بطولة ويمبلدون للتنس رافايل نادال
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