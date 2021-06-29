ميدفيديف يسير بثبات في بطولة ويمبلدون

من قبل beIN SPORTS June 29, 2021 23:17 بلغ الروسي دانييل ميدفيديف الدور الثاني من بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بفوزه على الألماني يان لينارد شتروف بثلاث مجموعات لواحدة.