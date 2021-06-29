English
العربية
بطولة أمم أوروبا 2020
ويمبلدون

ميدفيديف يسير بثبات في بطولة ويمبلدون

من قبل

بلغ الروسي دانييل ميدفيديف الدور الثاني من بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بفوزه على الألماني يان لينارد شتروف بثلاث مجموعات لواحدة.

Reuters

وحسم المصنف الثاني عالميا المباراة بواقع 6-4 و6-1 و4-6 و7-6 (7-3).

ويمبلدون دانييل ميدفيديف يان لينارد شتروف
السابق ويمبلدون: سيرينا وليامس تنسحب
اقرأ
ويمبلدون: سيرينا وليامس تنسحب بداعي الإصابة خلال مباراتها في الدور الأول
التالي

آخر الأحداث

>