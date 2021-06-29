ميدفيديف يسير بثبات في بطولة ويمبلدون من قبل beIN SPORTS June 29, 2021 23:17 بلغ الروسي دانييل ميدفيديف الدور الثاني من بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بفوزه على الألماني يان لينارد شتروف بثلاث مجموعات لواحدة. Reuters وحسم المصنف الثاني عالميا المباراة بواقع 6-4 و6-1 و4-6 و7-6 (7-3). ويمبلدون دانييل ميدفيديف يان لينارد شتروف السابق ويمبلدون: سيرينا وليامس تنسحب اقرأ التالي آخر الأحداث June 29, 2021 23:17 ميدفيديف يسير بثبات في بطولة ويمبلدون June 29, 2021 21:13 ويمبلدون: سيرينا وليامس تنسحب بداعي الإصابة June 29, 2021 20:20 فيدرر يتأهل للدور الثاني بعد انسحاب مانارينو June 29, 2021 18:49 ويمبلدون: بليشكوفا تعبر بيسر إلى الدور الثاني June 29, 2021 18:06 بارتي تعبر إلى ثاني أدوار "ويمبلدون" June 29, 2021 16:34 زفيريف يصعد إلى الدور الثاني في ويمبلدون June 29, 2021 14:29 أنس جابر بسهولة إلى ثاني أدوار بطولة ويمبلدون June 28, 2021 18:27 تسيتسيباس يودّع ويمبلدون من الدور الأول June 28, 2021 18:12 لاعب مغمور يُحرج دجوكوفيتش حامل اللقب June 28, 2021 15:51 سابالينكا دون عناء أمام نيكوليسكو