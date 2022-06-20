موراي يأمل بالمشاركة في ويمبلدون وكوردا ينسحب

واضطر المتوج بثلاثة ألقاب كبرى الى الانسحاب من دورة كوينز البريطانية الأسبوع الماضي بسبب إصابة في عضلات البطن تعرض لها خلال خسارة نهائي دورة شتوتغارت الألمانية أمام الإيطالي ماتيو بيريتيني منذ أسبوعين.

وقال ابن الـ35 عامًا الاثنين "الإيجابيات هي أنني كنت قادرًا على التدرب ولكن هناك بعض التسديدات التي لم أتمكن من تنفيذها، ومن الواضح أن ذلك قد عكّر تحضيراتي. الاصابة تتحسن لكنها ما زالت غير كاملة".

وتابع بطل ويمبلدون 2013 و2016 "أتدرب جيدًا منذ ثلاثة أو أربعة أيام. لكن لسوء الحظ، في المباريات لا يمكنك تفادي تسديدات معينة. في اليومين المقبلين، آمل أن تسنح لي الفرصة لاختبار ذلك وآمل أن يكون الأمر على ما يرام".

وصل المصنف أول عالميًا سابقًا الى الدور الثالث في ويمبلدون العام الماضي على الرغم من استعدادات غير مثالية.

وأكد المصنف 51 عالميًا أنه قادر على تقديم أداء جيد في ويمبلدون التي تنطلق في 27 الشهر الحالي إذا بقي بعيدًا عن الإصابات "قبل ويمبلدون العام الماضي، لم أقم بأي تدريبات مناسبة على الإطلاق، ولم ألعب كثيرًا في الفترة التي سبقتها".

وتابع "لقد تدربت جيدًا في الأشهر القليلة الماضية وعملت على الكثير من الأشياء مع فريقي. أنا في موقع جيد. جسديًا أشعر أنني بحالة جيدة بشكل عام، لقد تعرضت للأسف لهذه الإصابة الطفيفة، وهو أمر محبط".

هذا وأعلن الاميركي سيباستيان كوردا، المصنف 46 عالميًا، انسحابه بسبب آلام في الساق والقدم.

وقال اللاعب الذي وصل العام الماضي إلى ثمن النهائي قبل أن يخرج ضد الروسي كارن خاتشاوف في مباراة مثيرة من خمس مجموعات على تويتر "لسوء الحظ، اضطررت إلى الانسحاب من ويمبلدون اليوم بعد مباراتي في إيستبورن. لقد كنت أعاني من ألم رهيب في ساقي وقدمي منذ فترة ولا يمكنني الاستمرار على هذا المنوال. لقد نُصحت بالراحة والتعافي".