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كوبا أمريكا 2019
ويمبلدون

موراي وسيرينا "ثنائي الأحلام" في الزوجي المختلط

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أنهى البريطاني أندي موراي أياماً من التكهنات بشأن من سيلعب إلى جواره في الزوجي المختلط في ويمبلدون للتنس بعدما أعلن أن الأميركية سيرينا وليامس وافقت على الانضمام إليه في البطولة المقامة على الملاعب العشبية.

Reuters

وأكد الفريق الذي يدير أعمال موراي النبأ اليوم الثلاثاء.

وستعلن قرعة بطولة الزوجي المختلط يوم الأربعاء.

وسيشارك موراي العائد لأجواء المنافسات بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة في بطولة ويمبلدون لزوجي الرجال وذلك بجوار الفرنسي بيير هوغ هربرت.

ومن جانبها أكدت سيرينا البالغة من العمر 37 عاماً أنها تعتقد أن أداءها يشبه إلى حد كبير أداء موراي وهي تعتقد أنها ستستمتع كثيراً باللعب بجواره في البطولة.

وتمتلك سيرينا سجلاً حافلاً وذهبياً في جميع منافسات ويمبلدون حيث توجت بلقب فردي السيدات 7 مرات أعوام (2002 - 2003- 2009- 2010- 2012- 2015 - 2016)، كما فازت بلقب ويمبلدون لزوجي السيدات ست مرات أعوام (2000- 2002 - 2008 - 2009 – 2012 - 2016)، علماً بأنها توجت بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون تحديداً مرة واحدة عام 1998.
 

سيرينا ويليامس آندي موراي
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