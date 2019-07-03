مغامرة الأميركية اليافعة غوف مستمرة في ويمبلدون

وكانت الأميركية المصنفة 313 عالمياً تصدرت العناوين الإثنين بعدما أقصت مواطنتها المخضرمة فينوس وليامس (39 عاماً)، الفائزة بلقب البطولة البريطانية خمس مرات وبلقب فلاشينغ ميدوز الأميركية مرتين، لتصبح بذلك أصغر لاعبة تفوز بمباراة في القرعة الرئيسية (ليس في التصفيات) منذ عام 1991.

وتأمل غوف التي أصبحت أمام فينوس أصغر لاعبة تشارك في القرعة الرئيسية لبطولة ويمبلدون عن 15 عاما و122 يوما، أن تستمر مغامرتها عندما تلتقي السلوفانية بولونا هيرتسوغ في الدور الثالث، وذلك بعد أن تغلبت الأخيرة على الأميركية الأخرى ماديسون كيز السابعة عشرة بمجموعتين 6-2 و6-4.



