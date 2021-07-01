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بطولة أمم أوروبا 2020
ويمبلدون

مشوار سفيتولينا في ويمبلدون يتوقف في محطة الدور الثاني

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غادرت الأوكرانية إلينا سفيتولينا، المصنفة ثالثة في البطولة، منافسات بطولة ويمبلدون للتنس، ثالث دورات الغراند سلام، بخسارتها اليوم الخميس أمام البولندية ماغدا لينيت، المصنفة 44 عالمياً، في الدور 32.

reuters

واحتاجت اللاعبة البولندية لساعة من أجل حسم المباراة بمجموعتين دون مقابل 6-3 و6-4.

وستلاقي لينيت في الدور القادم الإسبانية بولا بادوسا، الـ33 عالمياً، بعد أن تجاوزت الأخيرة عقبة يوليا بوتنتسيفا، المصنفة 43، بنتيجة 6-4 و6-1.

وحجزت التشيكية كارولينا موتشوفا، المصنفة 22 عالمياً، مقعداً في الدور السادس عقب فوزها الإيطالية كاميلا جيورجي 6-3 و5-7 و6-3.

وستلعب موتشوفا في الدور القادم أمام الروسية أنستازيا بافليوتشينكوفا، 19 عالمياً، الفائزة على التشيكية كريستينا بليسكوفا 6-3 و6-3.

وتمكنت الألمانية أنجليك كيربر، 28 عالمياً، من خطف بطاقة العبور من سارا سوريبس تورمو 7-5 و5-7 و6-4 كما بلغت الأميركية كوري غوف، المصنفة العشرون، الدور ذاته بفوزها على الروسية إيلينا فيسنينا 6-4 و6-3، واللاتفية يلينا أوستابانكو بفوزها على الروسية داريا كاساتكينا 6-1 و3-6 و8-6.

بطولة ويمبلدون للتنس ويمبلدون إلينا سفيتولينا
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