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كوبا أمريكا 2019
ويمبلدون

كيربر بسهولة إلى الدور الثاني في ويمبلدون

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استهلت الألمانية أنجيليك كيربر المصنفة خامسة حملة الدفاع عن لقبها في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بفوز سهل على مواطنتها تاتيانا ماريا 6-4 و6-3 الثلاثاء في الدور الأول.

Reuters

واحتاجت كيربر إلى ساعة و20 دقيقة للتخلص من عقبة مواطنتها وبلوغ الدور الثاني حيث تلتقي الأميركية لورين ديفيس الـ95 عالميا والفائزة على الأوكرانية كاتيرينا كوزلوفا 6-3 و6-2.

وبلغت الأسترالية آشلي بارتي، المصنفة أولى، الدور الثاني أيضاً بفوزها على الصينية جينغ سايساي 6-4 و6-2 الإثنين في الدور الأول.

وضربت بارتي، الساعية إلى أن تصبح أول لاعبة تحرز لقب بطولتي رولان غاروس وويمبلدون في موسم واحد منذ الأميركية سيرينا وليامس عام 2015، بقوة وتقدمت 3-صفر في المجموعة الأولى، لكن سايساي نجحت في رد التحية وإدراك التعادل 4-4 قبل أن تستعيد الأسترالية أفضليتها وتكسب الشوطين التاليين منهية المجموعة في صالحها 6-4.

ولم تجد بارتي أي صعوبة في حسم المجموعة الثانية 6-2 وبالتالي المباراة في ساعة و15 دقيقة لتحقق فوزها الـ13 تواليا.

وتلتقي بارتي في الدور المقبل مع البلجيكية أليسون فان أويتفانك الفائزة على الروسية سفتلانا كوزنتسوفا 6-4 و4-6 و6-2.                  
 

آنجيليك كيربر ويمبلدون الإنكليزية
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