كيربر بسهولة إلى الدور الثاني في ويمبلدون

واحتاجت كيربر إلى ساعة و20 دقيقة للتخلص من عقبة مواطنتها وبلوغ الدور الثاني حيث تلتقي الأميركية لورين ديفيس الـ95 عالميا والفائزة على الأوكرانية كاتيرينا كوزلوفا 6-3 و6-2.

وبلغت الأسترالية آشلي بارتي، المصنفة أولى، الدور الثاني أيضاً بفوزها على الصينية جينغ سايساي 6-4 و6-2 الإثنين في الدور الأول.

وضربت بارتي، الساعية إلى أن تصبح أول لاعبة تحرز لقب بطولتي رولان غاروس وويمبلدون في موسم واحد منذ الأميركية سيرينا وليامس عام 2015، بقوة وتقدمت 3-صفر في المجموعة الأولى، لكن سايساي نجحت في رد التحية وإدراك التعادل 4-4 قبل أن تستعيد الأسترالية أفضليتها وتكسب الشوطين التاليين منهية المجموعة في صالحها 6-4.

ولم تجد بارتي أي صعوبة في حسم المجموعة الثانية 6-2 وبالتالي المباراة في ساعة و15 دقيقة لتحقق فوزها الـ13 تواليا.

وتلتقي بارتي في الدور المقبل مع البلجيكية أليسون فان أويتفانك الفائزة على الروسية سفتلانا كوزنتسوفا 6-4 و4-6 و6-2.

