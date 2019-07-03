فافرينكا يغادر ويمبلدون

وتمكن الأميركي، المصنف 63 عالمياً، من إزاحة فافرينكا بنتيجة 3 مجموعات مقابل مجموعتين 7-5 و3-6 و4-6 و6-4 و8-6 في مواجهة دامت حوالي 3 ساعات و16 دقيقة.

ونجح البلجيكي ديفيد غوفان، المصنف 23 عالمياً، من إزاحة الفرنسي جيريمي شاردي، المصنف 81 على العالم، بنتيجة 6-2 و6-4 و6-3.

وتأهل الفرنسي بينوا بيير، المصنف 32 عالمياً، على حساب الصربي ميومير كيكمانوفيتش (19 عاماً) بعد إصابة الأخير في كاحله.

وقبل إصابة اللاعب الصربي، تفوق الفرنسي في مجموعتين 7-6 (5/7) و6-4.

وسيلاقي بيير في الدور الثالث اللاعب التشيكي جيري فيسلي الفائز على الأوروغوياني بابلو كويفاس بنتيجة 4-6 و7-6 (5/7) و6-4 و6-4.