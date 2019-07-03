العربية
English
Français
كوبا أمريكا 2019
ويمبلدون

فافرينكا يغادر ويمبلدون

من قبل

غادر اليوم الأربعاء اللاعب السويسري ستان فافرينكا، المصنف 19 عالمياً، بطولة ويمبلدون، ثالث دورات الغراند سلام، عقب هزيمته في الدور الثاني أمام الأميركي رايلي أوبلكا.

Reuters

وتمكن الأميركي، المصنف 63 عالمياً، من إزاحة فافرينكا بنتيجة 3 مجموعات مقابل مجموعتين 7-5 و3-6 و4-6 و6-4 و8-6 في مواجهة دامت حوالي 3 ساعات و16 دقيقة.

ونجح البلجيكي ديفيد غوفان، المصنف 23 عالمياً، من إزاحة الفرنسي جيريمي شاردي، المصنف 81 على العالم، بنتيجة 6-2 و6-4 و6-3. 

وتأهل الفرنسي بينوا بيير، المصنف 32 عالمياً، على حساب الصربي ميومير كيكمانوفيتش (19 عاماً) بعد إصابة الأخير في كاحله.

وقبل إصابة اللاعب الصربي، تفوق الفرنسي في مجموعتين 7-6 (5/7) و6-4. 

وسيلاقي بيير في الدور الثالث اللاعب التشيكي جيري فيسلي الفائز على الأوروغوياني بابلو كويفاس بنتيجة 4-6 و7-6 (5/7) و6-4 و6-4. 

ستانيسلاس فافرينكا
السابق بليسكوفا إلى ثالث أدوار ويمبلد
اقرأ
بليسكوفا إلى ثالث أدوار ويمبلدون
التالي

آخر الأحداث