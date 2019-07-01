غوف ابنة الخامسة عشرة تخرج فينوس وليامس من ويمبلدون

وتعتبر غوف أصغر لاعبة تشارك في بطولة ويمبلدون ويفصل بينها وبين منافستها 24 عاماً وقالت بعد المباراة "ربما هي المرة الأولى التي أبكي فيها بعد فوزي بمباراة. لم أكن أعتقد بإمكان تحقيق ذلك".

وأضافت "قلت في نفسي بأنه يتعين علي المحافظة على هدوء أعصابي لأنني لم يسبق لي أن لعبت بملعب بهذا الحجم. لكني تذكرت بأنه على الرغم من ضخامة الملعب، فأن الخطوط داخل أرضية الملعب تبقي هي ذاتها".

ونجحت غوف في كسر إرسال فينوس في الشوط الخامس من المجموعة الأولى لتنهيها في صالحها 6-4 في 35 دقيقة.

وتكرر السيناريو في الشوط الثاني لتتقدم غوف 4-2 لكن فينوس الأكثر خبرة من منافستها أدركت التعادل 4-4، لكن ذلك لم يحبط من معنويات الناشئة التي كسرت ارسال منافستها مباشرة بعد ذلك وحسمت النتيجة في صالحها في ساعة و21 دقيقة.

