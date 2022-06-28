سيرينا وليامس تغادر منافسات بطولة ويمبلدون

فشلت الأميركية سيرينا وليامس في مباراتها الأولى في منافسات الفردي بعد غياب لمدة عام بسبب إصابة في الفخذ، بخسارتها أمام الفرنسية أرموني تان بمجموعتين لواحدة في مباراة ماراتونية استمرت 3 ساعات و11 دقيقة.

عادت سيرينا (40 عاما) إلى المنافسات للمرة الأولى الثلاثاء الماضي في دورة إيستبورن الإنكليزية من منافسات الزوجي إلى جانب التونسية أنس جابر قبل الانسحاب بسبب إصابة الأخيرة قبل نصف النهائي.

وكانت اللاعبة المتوجة سبع مرات في ويمبلدون تمني النفس في أن تنهي انتظارًا طويلا لتحقيق لقبها الـ24 في البطولات الكبرى لمعادلة الرقم القياسي للأسترالية مارغاريت كورت.

ولم تلعب سيرينا أي مباراة احترافية في منافسات الفردي منذ انسحابها من الدور الأول لويمبلدون بالذات العام الماضي إثر إصابتها خلال مباراتها ضد البيلاروسية أليكساندرا ساسنوفيتش.

وقفت سيرينا عند حاجز الـ23 لقبًا في الغراند سلام منذ فوزها ببطولة أستراليا المفتوحة للمرة السابعة في عام 2017 أثناء حملها.

في المقابل، تأهلت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا إلى الدور الثاني بتغلبها على البلجيكية مارينا زانيفسكا 7-6 (7-4)، 6-3 والإسبانية باولا بادوسا بتفوقها على الأميركية لويزا شيريكو 6-2 و6-1.