ستريكوفا تعوض خيبة الفردي بإحرازها لقب الزوجي بصحبة هسيه

وتوجت التشيكية البالغة 33 عاماً بلقبها الكبير الأول على الإطلاق بفوزها وشريكتها هسيه على الصينية شو ييفان والكندية غابرييلا دابروفسكي 6-2 و6-4 الأحد في النهائي.

وتتوجه ستريكوفا لاعتزال اللعب بحسب ما كشفت سابقاً ثم ألمحت إلى الأمر مجدداً بعد خروجها من نصف نهائي الفردي أمام سيرينا وليامس، بالقول إنّها قد لا تعود إلى ويمبلدون العام المقبل.

ومن جهتها، توّجت هسيه يوماً تاريخياً لتايوان التي أحرزت أيضاً الأحد لقب الزوجي المختلط بعد فوز لاتشيا شان وشريكها الكرواتي إيفان دوديغ على اللاتفية يلينا أوستابنكو والسويدي روبرت ليندستيد 6-2 و6-3 في النهائي.