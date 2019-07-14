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كأس أمم إفريقيا 2019
ويمبلدون

ستريكوفا تعوض خيبة الفردي بإحرازها لقب الزوجي بصحبة هسيه

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عوضت التشيكية باربورا ستريكوفا انتهاء مشوارها في فردي السيدات عند نصف النهائي على يد الأميركية سيرينا وليامس، بإحرازها لقب زوجي السيدات في بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى، بصحبة التايوانية هسيه سو-واي.

Reuters

وتوجت التشيكية البالغة 33 عاماً بلقبها الكبير الأول على الإطلاق بفوزها وشريكتها هسيه على الصينية شو ييفان والكندية غابرييلا دابروفسكي 6-2 و6-4 الأحد في النهائي.

وتتوجه ستريكوفا لاعتزال اللعب بحسب ما كشفت سابقاً ثم ألمحت إلى الأمر مجدداً بعد خروجها من نصف نهائي الفردي أمام سيرينا وليامس، بالقول إنّها قد لا تعود إلى ويمبلدون العام المقبل.

ومن جهتها، توّجت هسيه يوماً تاريخياً لتايوان التي أحرزت أيضاً الأحد لقب الزوجي المختلط بعد فوز لاتشيا شان وشريكها الكرواتي إيفان دوديغ على اللاتفية يلينا أوستابنكو والسويدي روبرت ليندستيد 6-2 و6-3 في النهائي.

ستريكوفا
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