زفيريف يواصل تقدمه في ويمبلدون من قبل beIN SPORTS July 1, 2021 14:10 تأهل الألماني ألكسندر زفيريف المصنف السادس عالمياً إلى الدور الثالث من بطولة ويمبلدون للتنس بفوزه على الأميركي تينيس سندغرين 7-5 و6-2 و6-3 اليوم الخميس. Reuters ويمبلدون الإنكليزية ألكسندر زفيريف السابق ويمبلدون: موراي ينتزع بطاقة ال اقرأ التالي آخر الأحداث July 1, 2021 14:10 زفيريف يواصل تقدمه في ويمبلدون July 1, 2021 00:04 ويمبلدون: موراي ينتزع بطاقة العبور للدور الثالث June 30, 2021 22:47 سابالينكا تحقق المطلوب أمام بولتر June 30, 2021 21:25 أنس جابر تطيح بفينوس وليامس من بطولة ويمبلدون June 30, 2021 20:43 بيريتيني يسير بثبات في بطولة ويمبلدون June 30, 2021 16:58 دجوكوفيتش يعبر إلى ثالث أدوار ويمبلدون June 30, 2021 15:22 كورنيه تقصي أندريسكو من ويمبلدون June 30, 2021 13:02 فينوس: "أنس جابر مصدر إلهام لي وللكثيرين" June 29, 2021 23:17 ميدفيديف يسير بثبات في بطولة ويمبلدون June 29, 2021 21:13 ويمبلدون: سيرينا وليامس تنسحب بداعي الإصابة