زفيريف يواصل تقدمه في ويمبلدون

من قبل beIN SPORTS July 1, 2021 14:10 تأهل الألماني ألكسندر زفيريف المصنف السادس عالمياً إلى الدور الثالث من بطولة ويمبلدون للتنس بفوزه على الأميركي تينيس سندغرين 7-5 و6-2 و6-3 اليوم الخميس.