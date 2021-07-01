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بطولة أمم أوروبا 2020
ويمبلدون

زفيريف يواصل تقدمه في ويمبلدون

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تأهل الألماني ألكسندر زفيريف المصنف السادس عالمياً إلى الدور الثالث من بطولة ويمبلدون للتنس بفوزه على الأميركي تينيس سندغرين 7-5 و6-2 و6-3 اليوم الخميس.

Reuters

 


 

ويمبلدون الإنكليزية ألكسندر زفيريف
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