العربية
English
Français
كوبا أمريكا 2019
ويمبلدون

راونيتش إلى ثمن نهائي ويمبلدون

من قبل

بلغ الكندي ميلوش راونيتش ثمن نهائي بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس بفوزه على الأميركي رييلي أوبيلكا بثلاث مجموعات دون رد اليوم الجمعة.

Reuters

وعانى الكندي قليلاً في المجموعة الأولى قبل أن يحسمها بواقع 7-6، لكن المجموعتين الثانية والثالثة كانتا مغايرتين، حيث أنهاهما بسهولة مطلقة بواقع 6-2 و6-1 على التوالي ليبلغ ثمن النهائي، بغية تكرار إنجاز عام 2016 حين بلغ النهائي.  
 

ميلوش راونيتش ويمبلدون الإنكليزية
السابق فوزنياكي تغادر ويمبلدون
اقرأ
فوزنياكي تغادر ويمبلدون
التالي

آخر الأحداث