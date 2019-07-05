راونيتش إلى ثمن نهائي ويمبلدون

وعانى الكندي قليلاً في المجموعة الأولى قبل أن يحسمها بواقع 7-6، لكن المجموعتين الثانية والثالثة كانتا مغايرتين، حيث أنهاهما بسهولة مطلقة بواقع 6-2 و6-1 على التوالي ليبلغ ثمن النهائي، بغية تكرار إنجاز عام 2016 حين بلغ النهائي.

